Ulvepar flytta til Sarpsborg/Våler-området

innenriks

Dei to ulvane vart bedøvde frå helikopter og utstyrt med radiosendar. Det skjedde søndag. Staden for utsleppet vart først kjent måndag.

Statens naturoppsyn overvakte ulvane nokre timar, og alt tyder på at flyttinga og sleppet gjekk greitt, opplyser Miljødirektoratet.

Området ligg sør for E18 og vest for Glomma i Sarpsborg og Våler kommunar.

– Etter ei totalvurdering fall vi ned på dette området som det best eigna. Her finn vi det største området utan kjende revir i bestandsrapporten for ulv frå vinteren 2019/2020. Det er store skogområde her, og det er god avstand til reviret dei er flytta frå, seier seksjonsleiar Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Det var i desember at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) bad Statens naturoppsyn om å flytte Elgå-ulven og maken han har slått seg saman med i Deisjøreviret. Årsaka til flyttinga er at Elgå-ulven blir sett på som genetisk viktig og at styresmaktene vil unngå at den blir skoten under lisensjakta.

(©NPK)