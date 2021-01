Virusvarianten frå Sør-Afrika er påvist i Noreg

innenriks

– Varianten frå Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å vere meir smittsame enn det vanlege koronaviruset, men dei ser ikkje ut til å gi noko større risiko for alvorleg sjukdom utover det vi veit per no. Desse variantane er påviste i fleire europeiske land, og det er grunn til å tru at variantane òg kan finnast i land der ein ikkje undersøkjer genomet til viruset, og derfor ikkje kan oppdage mutasjonar. Når fleire land startar med slike undersøkingar, vil vi få eit betre innsikt i utbreiinga av denne varianten, forklarer avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

I tillegg til at det er påvist eitt tilfelle av den sørafrikanske varianten, er det registrert ytterlegare fire tilfelle av den engelske virusvarianten. Totalt er det no påvist 23 tilfelle av den engelske varianten.

Line Vold understrekar at det er grunn til å vere føre var, men legg til at det framleis er uviss kor stor rolle desse virusvariantane spelar for smittespreiinga.