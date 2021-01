Gjerdrum-skredet skal undersøkjast

innenriks

NGI er anerkjent internasjonalt for kunnskapen om kvikkleire, seier geoteknikar Jean-Sebastien L'Heureux, som leier avdelinga for geoteknikk og naturfare.

– Vi gjer ein god jobb. Men vi kan alltid gjere ting annleis, seier han til NTB.

Han er spent på kva ein finn ut om årsakene til skredet.

NGI gav ei rekkje tilrådingar om skredsikring før det no skredramma bustadområdet på Gjerdrum vart bygd ut. Utbyggjaren hevdar dei har følgt dei faglege råda, men ifølgje VG vil ikkje NGI avklare om tilrådingane vart følgde.

– Det vart gjort omfattande arbeid, men vi kan aldri seie at risikoen er null. Det er alltid ein liten risiko. Det viktigaste er å vite at kvikkleireområde er kartlagde, slik at viss ein skal byggje og utvikle eit område, har ein strenge retningslinjer, seier L'Heureux til NTB.

Han meiner det bør setjast ned ein granskingskommisjon med brei ekspertise.

Nødvendig gjennomgang

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har varsla ein gjennomgang av kva som har skjedd.

– Hendinga i Gjerdrum er så alvorleg at det er både naturleg og nødvendig å gjere ein gjennomgang av det som har vore gjort knytt til utbygginga i det ramma området. Vi må sjå om det er noko vi kan lære av det som har skjedd. Ein gjennomgang kan òg få konsekvensar for gjeldande regelverk, men det er for tidleg å seie noko om det no, skriv ho i ein e-post til NTB.

Ho vil komme tilbake til korleis gjennomgangen skal gjennomførast. Statsråden understrekar at det ikkje blir rekna som farleg å bu på kvikkleire.

– Ein kan derfor byggje i kvikkleireområde, men nødvendige undersøkingar må gjerast i forkant. Kvikkleireområde med potensiell skredfare blir kartlagd på regionalt nivå. Ved utbygging i ei kvikkleiresone eller for å vurdere behov for sikring av eksisterande bygningar, blir sona detaljutgreidd for å vurdere stabiliteten, legg ho til.

– Har hindra skred

L'Heureux meiner kunnskapen om kvikkleire og tiltaka som er sette i verk, har sørgt for at det har vore færre skredhendingar dei siste 10-20-åra.

– Skred skal eigentleg ikkje skje i sånne område. Då må vi snu alle steinar og forstå kva som er skjedde, legg han til.

L'Heureux har sjølv sete i fleire granskingskommisjonar, mellom anna etter kvikkleireskredet i Alta i juni i fjor, der åtte hus gjekk tapt.

– Strengt regelverk

Geoteknikaren viser til at det er gjennomført ei omfattande kartlegging av kvikkleireområde i Noreg etter Rissa-skredet i Trøndelag i 1978. Område der det bur mange menneske, har vorte prioritert.

Bakklandet i Trondheim blir ofte trekt fram som døme. Der kan konsekvensane bli enorme om det skulle gå eit skred.

– Eg meiner kunnskapen vi har per i dag er veldig god, seier L'Heureux.

– Ein skal kunne sove trygt når ein bur i eit område som er kartlagt som kvikkleiresone. Det er eit strengt regelverk, seier han.

– Finn ein alltid årsaka til slike skred?

– Ikkje alltid, men som regel klarer ein med ganske god tryggleik å seie kva som er årsaka, med dei verktøya og metodane vi har for å gå tilbake og forklare skredmekanismar, seier han.

Erosjon eller byggjeaktivitet

Kvikkleireskred blir ofte utløyst av byggjeaktivitet eller erosjon i ein bekk, ifølgje L'Heureux.

– Vi ser liten samanheng mellom nedbør eller klimaendringar og kvikkleireskred, held han fast på.

Men han legg til at ein kombinasjon av nedbør og erosjon kan bidra til skred, og at det vil vere interessant å sjå på nedbørsdata når ein granskar Gjerdrum-skredet.

