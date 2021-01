Nytt skred i Gjerdrum – ingen er skadde

innenriks

– Det har gått eit ras medan søket har gått føre seg, ikkje langt unna der mannskapa har halde på å søkje inne i rasgropa i det som er omtalt som det raude området, seier innsatsleiaren til politiet Roy Alkvist like før klokka 12 tysdag.

Alle mannskap frå brann, politi og helse er i tryggleik og er trekte ut av området. Ingen er skadde.

– Det vil bli gjort ei ny vurdering rundt det å gå inn igjen, seier Alkvist.

I samband med det nye skredet vart det utløyst alarmar som vart høyrde i Ask sentrum.

– Som det ser ut no, har det gått fint med mannskapa, men som eg har sagt tidlegare, er dette veldig risikofylt, og no såg vi at det er forbunde med fare å jobbe der, seier Alkvist.

NTBs fotograf Terje Pedersen var til stades då det nye skredet gjekk.

– Alle sprang og skreik og kom seg i tryggleik, fortel han.

Få minutt før alarmen høyrdest eit drønn og bulder austover i dalen, ifølgje fotografen. Det er likevel ikkje stadfesta at dette hadde noko med det nye raset å gjere.

Då innsatsleiaren til politiet heldt ei orientering for pressa, kom ei rekkje mannskap tilbake til kulturhuset til kommunen, der arbeidet blir koordinert.