Politiet: Funnet av hunden i skredet gir nytt håp om å finne overlevande

innenriks

– Det var ei gladmelding i går. Det vart funne ein hund. Det gir oss nytt håp om å finne fleire overlevande, seier innsatsleiar Roy Alkvist på ein pressekonferanse i Gjerdrum klokka 9 tysdag morgon.

Det var måndag kveld at funnet av hunden vart kjent. Hunden vart funnen i eit holrom i vrakdelane av eit hus.

Alkvist seier at redningsmannskapa i morgontimane har late leiteområdet stå i ro for å skape eit nytt luktbilete for hundane som skal inn og søkje.

– Søket vil bli sett i verk ganske raskt, og mannskapa er i ferd med å gruppere ut, seier Alkvist.

Søket vil tysdag mellom anna konsentrerast rundt ein seksmannsbustad som vart teken av skredet natt til onsdag førre veke.

Så langt er sju av dei ti personane som ikkje var gjort greie for etter skredet, funne omkomne.

