Rekordmange sjåførar bles raudt i fjor

innenriks

I snitt vart det meldt 28 ruspåverka sjåførar kvar dag i fjor. Det totale talet på 10.378 er ein auke på 658 personar frå 2019.

Personar i aldersgruppa 25 til 34 år var grunnlaget for flest meldingar med sine 3.093. Deretter følgde aldersgruppa 35 til 44 år med 2.280, og dessutan 18 til 24 år med 2.246.

Totalt vart 142 personar under 18 år melde for ruspåverka køyring. Berre 54 personar over 74 år bles raudt.

Politidistrikta Søraust (1.761), Aust (1.580) og Oslo (1.008) skreiv ut flest meldingar. Færrast var det i Finnmark (250), Troms (381) og Møre og Romsdal (504).

Ifølgje politiet blir det dagleg køyrd omtrent 140.000 turar i trafikken av sjåførar ruspåverka av alkohol, narkotika eller medisinar.

Sjølv om tala er høge, viser dei at politiet tek ruskøyring på høgaste alvor, meiner organisasjonen MA – Rusfri Trafikk.

– Ruskøyring er eit stort problem i samfunnet, og det verkar som mange ikkje heilt skjønner konsekvensen av kor gale det kan gå. Dei tre siste åra har 80 personar mista livet i trafikken grunna rus, seier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

