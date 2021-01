Vedum vil ha Ap og Frp med på å tvinge fram meir koronahjelp

innenriks

– Sp, Ap og Frp har fleirtal i Stortinget. I vår var det heilt avgjerande at det etter den første krisepakken var Sp, Ap og Frp, og etter kvart SV, som snakka saman, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Det som skjedde då, var det same som no: Strenge smitteverntiltak, men ei regjering som ikkje hadde gjort jobben ferdig for å tryggje dei arbeidsfolka, bedriftene og sjølvstendig næringsdrivande som blir ramma, meiner han.

På toppen av allereie harde restriksjonar for å hindre smittespreiing kom regjeringa søndag med endå fleire tiltak. Blant grepa er svært strenge reglar for private samankomstar, nasjonalt skjenkeforbod, raudt nivå i skulane og ei oppmoding om å unngå unødvendige reiser.

Vedum understrekar at storsamfunnet må stille opp for dei som blir uskuldig ramma av nødvendige smittevernrestriksjonar.

Tre krav

Opposisjonen på Stortinget er uroleg for at regjeringa ikkje raskt nok kjem næringsliv og befolkning til unnsetning. Måndag vart statsminister Erna Solberg (H) beden om å komme til Stortinget og gjere greie for om situasjonen.

Vedum lanserer no tre konkrete grep han meiner regjeringa må ta for å motverke negative, økonomiske følgje av smitteblomstringa:

* Maksimal permisjonsperiode bør utvidast frå 12 til 18 månader.

* Talet på dagar arbeidsgivar må betale ved permisjon av tilsette, må kuttast ned frå ti til fem dagar.

* Dagens kompensasjonsordning for koronaramma bedrifter, som gjeld til 1. mars, må forlengjast over sommaren.

– Regjeringa må seie at ordninga varer til over sommaren, slik at det blir føreseieleg, seier Vedum, som etterlyser same avklaring for sjølvstendig næringsdrivande.

Kan bli sagt opp

Sp-leiaren viser til at det no er nesten 200.000 personar i Noreg som er heilt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav. Rundt 60.000 er no heilt eller delvis permittert.

– Viss det ikkje skjer noko no med permisjon, vil mange av dei som gjekk ut i permisjon i februar og mars i fjor, bli skubba ut i arbeidsløyse, fryktar Vedum.

– I den situasjonen som er no, vil ikkje bedriftene ta inn igjen folk. Då vil dei bli tvinga til å seie opp.

Normalt kan ein arbeidstakar vere permittert i 26 veker, men Stortinget vedtok mellombelse endringar i regelverket då koronapandemien hende i fjor vår. Regjeringa utvida i fjor haust permisjonsperioden frå 26 til 52 veker, men Sp vil no altså ha han ytterlegare kraftig utvida.

Får Ap-støtte

Aps Rigmor Aasrud seier partiet er for å utvide permisjonsperioden og har lagt inn pengar til dette, viss partane i arbeidslivet ønskjer dette.

– Kompensasjonsordninga må forlengjast så lenge det er behov for henne. Men ho er ikkje bra nok og må treffe betre. Vi har foreslått ei ordning med omsetningsfall, ikkje berre dekning av faste kostnader, seier ho til NTB.

Ap har ikkje teke stilling til kutt i arbeidsgivarperioden, ifølgje Aasrud.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) seier regjeringa jobbar med ulike modellar for meir krisehjelp etter 1. mars. Løftet hans er at dei økonomiske tiltaka, både for arbeidstakarar og bedrifter, kjem til å vare så lenge krisa varer.

Men Sanner deler ikkje oppfatninga om at kompensasjonsordningane skal vare så lenge krisa varer.

– Det er eg usamd i, fordi kompensasjon er tiltak som er tilpassa ein situasjon med strenge smitteverntiltak, ein situasjon der økonomien er lukka ned, sa han til NTB rett før jul.

