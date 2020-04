Viruset har breidd seg til gatekunst over heile verda

kultur

Dei skildrar både erfaringar med karantenelivet så vel som redsla for covid-19 på offentlege veggar.

På ein vegg i Berlin har nokon måla Gollum frå «Ringenes Herre» som klemmer på ein rull dopapir medan han kveser «min kostelegaste». I Glasgow blir viruset framstilt som ei fotlenke, medan graffitikollektivet RBs Crew i Senegal tek til veggane for å informere om korleis ein minskar smittespreiinga, melder TT.

Også her heime har koronaen inspirert: Øistein Jakobsen, som ifølgje BA har oversikt over gatekunsten i Bergen, fortel til avisa at koronaperioden har sett ekstra fart i miljøet.

Fleire av dei mest profilert bergenske gatekunstnarane har kommentert koronaen på eigen måte. AFK, kjent for Listhaug-verket sitt, har mellom anna laga eit rørande bilde av to jenter som held rundt kvarandre – og kloden – medan den eine teiknar eit virus.

Ein annan gatekunstnar, Pyritt, teikna ei bunadsjente med munnbind på veggen til Kronstad Distriktspsykiatriske Senter – med tittelen «Mai 2020».

