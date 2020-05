Norsk Folkemuseum opnar igjen

kultur

Den populære turistattraksjonen har vore stengd sidan 13. mars grunna koronarestriksjonar.

– Dette er ein gledas dag for oss. Endeleg kan vi sleppe folk inn på det flotte museet vårt igjen. Store utandørs friluftsområde gjer at det er godt med plass, så her er det heilt trygt å komme på besøk, seier direktør ved Norsk Folkemuseum, Olav Aaraas.

Museet vil forhalde seg til Folkehelseinstituttets smittevernregler. Programmet vil i første rekkje strekke seg fram til 10. juni, kjem fram det av pressemeldinga.

