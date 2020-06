Tre nominasjonar til Else Kåss Furuseth

kultur

TV-bransjen feirar prestasjonar og minnerike augneblink frå året på Clarion Hotel i Oslo, heiter det frå Stiftelsen Gullruten når nominasjonane blir sleppte.

Her kjem det fram at Else Kåss Furuseth er ein gjengangar blant dei nominerte. «Kåss til kvelds» er nominert i kategorien beste underhaldningsprogram, og ho dukkar òg opp som nominert i dokumentarserie-kategorien for «Else om barn». Ho hankar òg med seg ein beste programleiar-nominasjon, viser nominasjonslista.

Fire TV-seriar knivar om den gjæve beste dramaserie-prisen, nemleg «Beforeigners» (Rubicon for HBO), «EXIT» (Fremantle for NRK), «Heksejakt» (Miso Film for TV 2) og «22. juli» (NRK for NRK). Sistnemnde produksjon har til saman fått fem Gullruten-nominasjonar, og dei fire andre er skodespelarnominasjonar.

Øyvind Brandtzæg og Ane Skumsvoll frå «22. juli» har begge landa ein nominasjon i beste skodespelar-kategorien, og dermed kjempar dei om pris med Ingrid Bolsø Berdal («Heksejakt») og Simon J. Berger («EXIT»)

Også i år er det gjort plass til kategorien årets deltakar, der Kristoffer Lundin frå «Jan Thomas søker Drømmeprinsen» knivar mot Trude frå «Funkyfam», Andreas Bolset frå «Jakten på kjærligheten» – og hunden Anton, kjent frå «Fra bølle til bestevenn».

Når vi først er inne på dyrevenner: Jon Almaas' ulvekyss i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» kan vinne pris for årets TV-augneblink. Det kan òg minneverdige sekvensar i TV-seriane «Paradise Hotel», «Babyen i containeren» og «Førstegangstjenesten».

