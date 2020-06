Auschwitzmuseet ber om økonomisk hjelp «frå alle som ser det nødvendig å bevare historia»

kultur

– Vi ber om økonomisk støtte frå alle som ser på at det er nødvendig å verne historia. Budsjettet for 2020 har kollapsa, skriv styret til museet på nettsida, melder nyheitsbyrået AFP.

Staden for den mest berykta konsentrasjonsleiren til nazistane reknar under normale forhold med rundt to millionar besøkande frå heile verda årleg. Og det er herfrå dei hentar midel til undervisning, forsking, nye utstillingar og bokprosjekt. Men 12. mars måtte dei stengje døra for besøkande.

Førebels har Auschwitzmuseet fått bidrag frå det polske kulturdepartementet, medan stiftelsen Auschwitz-Birkenau, som står for vedlikehaldet av minnestaden, har fordobla bidraget sitt i 2020 på grunn av den heilt spesielle situasjonen.

Museet planlegg å gjenopne tidleg i juli, i kjølvatnet av at Polen byrjar å lette på sine smittevernrestriksjonar. Men styret fryktar at fallet i besøkstal kan bli varig.

I år er det 75 år sidan frigjeringa av Auschwitz, der 1,1 millionar menneske vart drepne av nazistane. Og museumsdirektør Piotr M.A. Cywiński seier at ein i ei vanskeleg tid ikkje må la det ein hittil har utretta gå tapt, eller bremse arbeidet med å halde oppe minna som han seier «er det einaste botemiddelet» for framtida og nye generasjonar.

– Verda vil ikkje vere radikalt annleis etter pandemien. Som før, eller kanskje i endå større grad, vil vi trenge kloke avgjerder basert på dei mørkaste opplevingane frå vår felles fortid. I fleire tiår, har vi prøvd å hjelpe. I dag er det vi som treng hjelp, ber han.

