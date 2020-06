Første produsentleir for unge: – Før vi veit ordet av det har dei teke over norsk musikkliv

kultur

– Det ligg så mykje makt i produsentrolla, seier prosjektleiar for Loud!, Sofie Søndervik Sæther, til NTB og utdjupar:

– Produsentar har ei portvaktrolle – dei er med å avgjere kven som får høve til å spele inn musikken sin, og dei pregar det musikalske uttrykket til artistane dei jobbar med. Samtidig kan det vere høg terskel for å prøve seg, fordi det å produsere føreset tilgang til teknisk utstyr og fordi mange unge aldri har sett andre enn godt vaksne menn i denne rolla.

Som seg hør og bør ein bandleir som rettar seg mot unge jenter og frå og med i år òg tran- og ikkjebinær ungdom, er det eit ungt, kvinneleg stjerneskot som vil kome på besøk: Lil Halima.

– Med Spellemanns-nominasjoner bak seg allereie som 22-åring er ho eit fantastisk forbilde for unge musikkinteresserte. Eg kan ikkje tenkje meg noko meir motiverande enn å få lære om musikkproduksjon gjennom å remixe ein faktisk lét frå ein faktisk – jamnaldra – artist, som attpåtil er så kul, inspirerande og dyktig som Lil Halima, kjem det frå Loud! Remixlab-prosjektleiar Vilde Ilkama Nupen.

Ekstra viktig i år

For den produsentretta Loud!-utgåva, som går av stabelen 6. til 9. juli i Oslo, er retta mot målgruppa 14 til 20 år, altså noko eldre enn på sommarens andre tre Loud!-arrangement, som er frå 11 til 17 år og som startar allereie 20. juni.

På grunn av koronasituasjonen kan ein ikkje arrangere den vanlege sommarleiren med overnatting for deltakarar frå heile landet. I staden blir det tilbod på i alt fire leirar med dagtilbud som strekk seg over fire dagar, i Oslo og Bergen.

Søndervik Sæther meiner Loud!-tilbodet er ekstra viktig i år, og seier:

– Mange barn og unge har site heime heile våren, og då blir forskjellane mellom dei som har plass, utstyr og tilgang til aktivitetar heime og dei som ikkje har det, endå større. Då er det viktig at vi lagar gode arenaer der desse forskjellane ikkje er viktige, der deltakarane uavhengig av bakgrunn kan prøve seg på noko nytt og ha det gøy saman.

Viktig for rekruttering

Bak Loud! står JM Norway, som er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) som kallar seg den største internasjonalen i verda nettverk for musikk og ungdom, i samarbeid med AKKS.

Dei vel å køyre det ein kallar fleksibel prising, heile vegen til gratisplassar.

– Vi vil at alle skal kunne oppdage og oppleve det å skrive låtar eller spele i band. Då kan ikkje økonomi vere ei hindring, seier Sofie Søndervik Sæther – som meiner at bandleirane er ei viktig rekrutteringsplattform for musikkbransjen i Noreg gjennom satsinga si på unge jenter og no òg trans- og ikkjebinære unge.

– Sjølv om mykje har skjedd dei siste åra utgjer framleis gutar og menn

eit stort fleirtal i norsk musikkliv, og det vil vi gjere noko med. Hos oss får unge jenter både møte dei gode forbilda dei ikkje ser andre stader, og prøve seg på alle roller i musikken uavhengig av kva kjønnsroller dei ser andre stader.

Meir mangfald

Loud!-prosjektleiaren har trua på at mangfald avlar mangfald.

– Med breiare representasjon i til dømes produsentrolla vil vi òg oppdage og oppmuntre til eit breiare mangfald i andre ledd av bransjen – som instrumentalistar, låtskrivarar eller lydteknikarar, seier ho til NTB.

– For viss berre halvparten av befolkninga prøver seg på noko, har vi halvparten så mange sjansar til å utvikle dei talenta som kan lage noko skikkeleg vakkert. Det er éi side av saka. Den andre sida er at vi veit at det finst barn og ungdom som ikkje får utforska interessa si vidare – anten fordi det einaste bandet i bygda ikkje vil ha med ei jente, eller berre gutane får studiotid på fritidsklubben.

Det ho sjølv gler seg mest til? Å sjå forandringane som kan skje på nokre få dagar. Det sluttar aldri å overraske henne, svarer Søndervik Sæther:

– Forandringane som kan skje på nokre få dagar sluttar aldri å overraske meg. Å gå frå verdas mest sjenerte 14-åring på dag éin til å krevje at heile publikum hoppar til ein egenprodusert lét nokre dagar seinare. Det er magisk. Eg gler meg òg til å bli kjent med ungdommane – som før vi veit ord av har teke over norsk musikkliv.

Dette er leirane

* Bandleir veke 1 – Oslo, på Sentralen 20. juni–23. juni: Open for deltakarar frå 11–17 år, anten dei har spelt før eller vil prøver seg for første gong. Dei får prøve seg på ulike instrument, låtskriving, bandøvingar og konsert, og dessutan lage merch.

* Bandleir veke 2–Oslo, på Sentralen 24. juni–27. juni: Same som over.

* Bandleir veke 3–Bergen, på USF Verftet 29. juni–2. juli: Same som over.

* Loud! Remixlab–Oslo, på Sentralen 6.–9. juli: Open for deltakarar 14–20 år på alle nivå, som får prøve seg som produsent, teste ut instrument og programvare og lage sin eigen remiks av ein kjend norsk artist.

* Nettside: www.loudcamp.com

