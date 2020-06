Kasino i Las Vegas innfører påbod om munnbind

kultur

Konsernet MGM Resorts, som mellom anna eig kasinoa Bellagio og MGM i Las Vegas, opplyste onsdag at det frå fredag av vil bli absolutt påbod om bruk av munnbind for alle gjester, skriv Hollywood Reporter.

– Som del av arbeidet vårt for å utvikle reglane vår om helse- og tryggleik innfører vi no påbod om maske for alle gjester og besøkjande i dei opne fellesområda våre, skriv selskapet.

– Gjester som ikkje har ei slik maske kan få ei maske av oss, skriv selskapet, og legg til: – Gjester som ikkje er villige til å etterleve desse reglane vil bli sterkt oppmoda til å forlate eigedommen.

Kravet om munnbind i kasinoa kjem etter at smittetala på nytt er i ferd med å stige fleire stader i USA.

