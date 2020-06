Knerten til unnsetjing – får premiere midt i koronatida

kultur

Heile filmbransjen har denne våren vore prega av koronakrisa, men spelefilmdebutant, Tove Undheim, fortel at det ikkje vart kritisk for «Knerten og sjøormen».

– Vi var ferdige med opptaka før koronakrisa sette inn, så det har gått fint, seier regissøren til NTB når det nærmar seg premiere. Denne gongen skal Knerten og Lillebror (7) på sommarferie og turen går til sommarøya til Tante Thea. Her blir dei kjende med Eddy (8) og den sjølvutnemnde sjøormeksperten Blegen. På spørsmål om korleis det var å skulle jobbe vidare med Anne Cath. Vestlys ikoniske karakterar, seier Undheim:

– Det er ei utruleg spennande utfordring å jobbe med ein del av kulturarven vår, som nettopp Knerten er. Då Aksel Kielland og eg starta på skriveprosessen med manuset, las vi oss gjennom alle bøkene om Knerten. For oss var det viktig å vidareføre tonen og universet frå Vestlys bøker inn i filmmanuset.

Ho skyt inn:

– For meg har det vore viktig å lage ein relevant film der vi tek opp tema som barn er opptekne av i dag. Difor greip eg òg sjansen til å ta inn eit miljøaspekt i filmen – nemleg plast i havet.

Rampete jentekarakter

Filip Mathias Eide, som speler Lillebror, og Sjur Vatne Brean, som speler storebror, var begge med i førre film. Ny stemme til Knerten sørgjer Scott Maurstad for, og ifølgje regissøren er Knerten attkjenneleg frå dei førre filmane.

– Ja, han er framleis den same gøyale og rappkjefta furukvisten, slår ho fast. Ho legg til at ho har skrive inn ein litt rampete og tøff jentekarakter, som utfordrar Lillebror på fleire måtar i denne runden.

– Testvisningane viser at barna likar henne veldig godt, både store og små, fortel regissøren – som er spent og glad når filmen no er i boks.

– Det er veldig stas å spillefilmdebutere, spesielt med ein film som «Knerten og Sjøormen» som har sjansen til å nå ut til så utruleg mange. Eg er veldig stolt av filmen, glad for kva vi har fått til, og eg gler meg til å vise han, slår ho fast.

Grøssar neste ut

Undheim håpar folk tek med seg bodskapen om at venner er viktig – og at saman kan ein klare alt.

– Også håpar eg at filmen vil stimulere barnas eigen fantasi og eventyrlyst. Dette har vorte ein litt rampete og morosam feelgoodfilm for heile familien, så eg trur at publikum går ut av kinomørket og inn i sommaren med nokre rykk i disco-foten – og eit stort breitt glis om munnen.

Sjølv om ho trur filmen kan underhalde heile storfamilien, understrekar ho:

– Med denne filmen er det heilt klart barna som er mitt fokus. Det er eit publikum vi verkeleg må ta på alvor. Eg meiner det er viktig å lage god film for barn, fordi det er nettopp då ein gjerne har dei største filmopplevingane. Eg hugsar sjølv kor fantastisk det var å sjå Ronja Røverdatter, Indiana Jones og Jurassic Park. Men er det ein god film for barn, så vil dei vaksne òg like han.

Filmskaparen tek ikkje heilt fri sjølv om sommarferien står for døra:

– I sommar skal eg besøkje nokre venner som har ein sommarstad nede ved Risør. Og så blir det ein del jobbing, eg held på med å skrive manus til den nye spelefilmen min – ein spennande og magisk grøssar for barn.

