Nyinnspelinga av Ingmar Bergmans «Scener fra et ekteskap» klar på HBO i 2021

Det var Daniel Bergman som for fleire år sidan tok kontakt med den israelske regissøren Hagai Levi, som stod for originalserien bak «In Treatment»-serien så vel som nylege «Our Boys», for å spørje om han ville lage ein oppdatert, internasjonal versjon av det 40 år gamle fjernsynsdramaet til faren.

– Eg var djupt rørt over Levis «In Treatment», og eg innsåg at «Scener fra et ekteskap» må ha vore svært viktig for han på den tida, seier Bergman, som opplyser at Levi vart svært entusiastisk – men også betenkt.

– Han tok likevel på seg prosjektet der og då, og har jobba med det sidan, fortel Daniel Bergman, som meiner resultatet har vorte «et svært personlig, uavhengig fjernsynsstykke som på en merkelig måte likevel har bevart DNA-et fra originalmanuset», ifølgje pressemeldinga frå Bergmanstiftelsen.

I Bergman-originalen spelte Liv Ullmann og Erland Josephson ekteparet i ein svensk kontekst anno 1970-talet. Hagai Levis' versjon skal utforske kjærleik, hat, lyst, truskap og skilsmisse gjennom opplevingane til eit amerikansk par – spelt av Michelle Williams og Oscar Isaac – på 2020-talet.

– Mykje har skjedd med tanke på likestilling og menneskjelege forhold dei siste femti åra – samtidig har nesten ikkje noko endra seg, heiter det frå direktøren i stiftelsen Jan Holmberg, som fastslår:

– Bergmans «Scener fra et ekteskap» var ein banebrytande TV-serie i 1973. Hagai Levi har laga ei strålande oppdatering av dramaet som vil bringe eit nytt publikum til verket.

