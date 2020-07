Egeland slepper finansthrilleren «Kongen» laus – er boka hans nummer 20

kultur

Etter fjorårets trikkekrim «Falken», der den trufaste karakteren hans Beltø glimra med fråværet sitt, gav Egeland seg i kast med «Kongen» – òg den ein frittståande kriminalroman.

Likevel dukkar nokre av figurane frå tidlegare bøker opp, blant dei politietterforskaren som lesarane vil møte meir av i «Kongen». Han var med i ei lita birolle i «Den trettande disippelen» – som var ein av Egelands bøker om Bjørn Beltø, fortalde forfattaren i eit digitalt forfattarintervju nyleg.

Det startar med at kona og dottera til ein finansmann blir kidnappa. «Er motivet pengar – eller ligg løysinga skjult eit heilt annan stad?", heiter det i Bokklubbens omtale av finansthrilleren, som Egeland skal ha vore i gang med då han vart «innhenta av røyndommen», altså det som skjedde i Lørenskog.

Førsteopplaget frå Egelands forlag Capitana åleine er på 10.000 eksemplar, og i tillegg kjem mellom anna Bokklubben som trykkjer eigne opplag.

– Vi sit klare for å trykkje på knappen for eit andre opplag, seier PR- og kommunikasjonssjef Trude Laberg i Strawberry Publishing Noreg til NTB. Ho opplyser at koronasituasjonen har gjort at forlaga har måtta tenkje kreativt og i andre banar når bøkene blir lanserte.

– Det har mellom anna har ført til svært vellykka digitale lanseringar. Hos Norli kan ein mellom anna bestille ei signert utgåve av «Kongen» som vi veit mange av Tom Egelands lesarar set stor pris på, seier Laberg.

Sjølv er den populære forfattaren i gang med romanen han skal sleppe i 2021, fortalde han i det digitale intervjuet. Ifølgje Strawberrys pressemelding har Tom Egeland selt to millionar bøker, derav 800.000 i Noreg og resten fordelt på 24 land.

