Filmstudio kan sleppe storfilmar på nett berre tre veker etter kinopremieren – «sjokk for bransjen»

kultur

Avtalen inneber at filmstudioet kan lansere filmar som såkalla premium VOD (video-on-demand) berre tre veker etter at dei har hatt premiere på kino. Til no har vindauget frå kinopremiere til heimevideolansering vore frå typisk 75 til 90 dagar, ifølgje Kinomagasinet – som kallar avtalen i USA for «eit paradigmeskifte».

AMC er USAs største kinokjede, og verdas største – som ein del av grupperinga som også eig ODEON her til lands. Ifølgje Variety vil AMC få si del av inntektene frå slik PVOD-visning. Universal antydar dessutan at storfilmar kan få gå lenger enn dei 17 dagane på kino som avtalen i praksis inneber.

Styreleiar Donna Langley i Universal Filmed Entertainment Group seier til Variety at avtalen med kinokjeda botnar i at alle partar ønskjer å sikre ei god framtid for filmdistribusjon og «samtidig møte behovet til publikum for fleksibilitet og moglegheiter til å sjå filmane».

Bransjenettstaden noterer seg at avtalen «vil sende sjokkbølgjer gjennom bransjen», men fastslår at Covid-19 har endra maktbalansen mellom filmstudio og kinoar – og at bransjen aldri vil bli den same.

– Universal prøver ikkje å skade kinoane. Dei prøver å gjere det forbrukarane ønskjer – som er å sjå film uansett kvar det måtte vere, seier medieanalytikaren Rich Greenfield.

(©NPK)