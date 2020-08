No har Walt Disney droppa eit av underhaldningsbransjens mest kjende merkenamn

kultur

Disney er i ferd med å sluttføre omdøypinga av ei rekkje av studioa sine, inklusive dei som konsernet kjøpte frå Rupert Murdoch i fjor for over 71 milliardar dollar, skriv BBC.

I januar vart filmselskapet 20th Century Fox, som hadde halde koken under same namn sidan 1935 og mellom anna stod bak «Avatar» og «Titanic», døypt om til 20th Century Studios.

Og no har ein døypt om eit av dei nyinnkjøpte fjernsynsstudioa til 20th Television – og dermed har Disney viska vekk Fox-delen av namnet for godt. 20th Century Fox Television kunne notere namneopphavet sitt tilbake til 1949, og har vore heimen til ei rekkje berømte TV-seriar som «Batman», «M*A*S*H» og «Simpsons».

Men både 20th Century TV og dei omdøypte filmstudioa skal behalde fanfaren i kjenningsmelodien og søkjelyslogoen.

Det som tidlegare heitte Fox 21 Television Studios er no kalla Touchstone Television, og to andre TV-studio heiter no begge ABC Signature.

– Dei nye studionamna og logoane våre markerer ein ny dag for ABC Signature, 20th Television og Touchstone Television, samtidig som det heidrar dei rike historiene deira og den kreative krafta til The Walt Disney Company, seier Craig Hunegs, president for Disneys TV-studio i ei fråsegn.

BBC skriv at då Disney døypte om filmselskapet i januar, vart det spekulert i om ein ønskte å distansere seg frå Rupert Murdochs konservative Fox News-kanal.

(©NPK)