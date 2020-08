Andrew Lloyd Webber melde seg som forsøkskanin for koronavaksine - vil vise at teater kan opna att

kultur

- Eg gler meg til i morgon. Då skal eg bli vaksinert i Oxford Covid 19-forsøket. Eg vil gjere alt for å vise at teater kan gjenopne trygt, skreiv Lloyd Webber på Twitter onsdag.

Det skal ifølgje Deadline vere snakk om ein vaksine som Oxford-universitetet og legemiddelselskapet Astra Zeneca er i ferd med å utvikle.

Tusenvis av menneske i Storbritannia, USA, Brasil og Sør-Afrika har meldt seg som forsøkspersonar for fase 3 av forsøka, som er utprøving av den såkalla Oxford-vaksinen mellom anna på ulike aldersgrupper. Ein reknar med at det er dette forsøket som teaterprofilen skal delta i.

Andrew Lloyd Webber (72), som har skapt storsuksessar som "Cats" og "Phantom of the Opera", har vore skarp i kritikken mot britiske styresmakter - som han hevdar har gjort for lite for å hjelpe teaterbransjen under koronapandemien.

Teatera både i Londons West End og Broadway i New York har vore nedstengde sidan mars. Lloyd Webber måtte sjølv stoppe åtte framsyningar som gjekk for fulle hus, og sidan har han vore aktiv for å finne løysingar - mellom anna gjennom å sjå på korleis operafantomet framleis kunne vere å sjå på scena i Sør-Korea gjennom ulike smitteverntiltak.

Han stod òg bak ein testkonsert med Beverley Knight på Palladium-teateret, som kunne sleppe inn 30 prosent av publikumskapasiteten.

