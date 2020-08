Stormzy òg er raus – vil gi millionbeløp til utdanning

kultur

Gåva frå Stormzy, som svarer til rundt 5,8 millionar norske kroner, kan dekkje kostnadene for rundt 50 studentar, skriv The Guardian.

Grime-hitmakaren opplyste i juni at han over ein tiårsperiode aktar å skjenkje 10 millionar pund, godt over 100 millionar kroner, til organisasjonar som arbeider for å motverke raserelatert urettferd i Storbritannia.

Gåva som no blir kjend, og som går til Black Heart Foundation, er den første.

– Den svarte befolkninga har altfor lenge spelt på eit ujamt underlag, og med løfta eg no gir, held kampen fram for å jamne det ut, sa Stormzy då.

Pengane blir kanaliserte gjennom stiftinga hans, Merky Foundation. Alt i 2018 tok Stormzy studierekninga for to svarte studentar ved Cambridge-universitetet, noko han gjentok i 2019.

Sunday Times Rich List skreiv nyleg at Stormzy blir rekna for å vere verd 25 millionar pund, nær 290 millionar kroner, fire millionar meir enn i den førre årsperioden.

