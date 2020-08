– Har ikkje opplevd smittespreiing på musikkøvingar etter at smitterettleiaren vart teken i bruk

kultur

Den skal markere at musikantane rundt i Noreg er i gang med det dei likar best, nemleg å møtast for å lage musikk saman. Bak står Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd.

I vår vart det stille då tusenvis av vekevise øvingar vart koronaavlyst. Denne veka samlast igjen tusenvis av barn, unge og vaksne til vekevise øvingar i heile landet. Samtidig opnar òg kor, korps, øvingsfellesskap og orkester over heile landet dørene for nysgjerrige som vil prøve korleis det er å syngje og spele.

– I tillegg til å gi oss livsglede og betre liv har song og musikk ein dokumentert effekt på folkehelsa – vi lever rett og slett lengre av å syngje kvar veke. Eg håpar mange musikkensemble får nye medlemmer no i haust, som kan få kjenne gleda i musikkfellesskapet og krafta musikken gir dei, seier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleiar i Norsk musikkråd.

– Å syngje i kor er ei fantastisk oppleving. Vi veit at kora betyr svært mykje for lokalsamfunna og for dei som er med, seier Åse Vigdis Festervoll, styreleiar i Musikkens studieforbund.

Etter at mykje av musikkaktiviteten låg nede på vårparten kom det på plass ein nasjonal smittevernrettleiar for musikkøvingar, som gjer at dei fleste av øvingane er oppe og går igjen.

– Smittevernrettleiaren er godkjend av Helsedirektoratet. Vi opplever at musikklivet er flinke til å følgje han og har ikkje opplevd smittespreiing på musikkøvingar etter at rettleiaren vart teken i bruk, opplyser Borgundvaag.

