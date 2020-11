«Blåtoner»-turné redda på tampen

kultur

No kan produsenten av framsyninga Febe Rognstad juble over at det blir juleturné for sjette år på rad for «Blåtoner».

Etter å ha venta i uvisse i meir enn fire veker på svar frå Kulturrådet om det kom stimuleringsmidlar eller ikkje – noko som var nødvendig for at juleturneen skulle kunne gjennomførast, gjekk ein frustrert og fortvila Rognstad måndag ut med eit ope brev.

Der refsa ho Kulturrådets behandlingstid av søknadene. Ho hadde sendt inn søknad 25. oktober, og fem dagar før turnéstart sveva ho framleis i uvisse. Onsdag måtte ho ta avgjerda om det måtte avlysast.

– Ord kan ikkje beskrive den kjensla eg sit med. Ikkje berre på våre vegner, men på vegner av artistar, lyd- og lys og anna crew som ikkje veit om dei skal stå på scena om fem dagar eller ikkje, utdjupa ho til VG tysdag.

– Som utanforståande så verkar det som om dei store produsentane eller aktørane har fått svar først, sa ho mellom anna til VG. Seinare same dag kom beskjeden frå Kulturrådet: «Blåtoner» fekk 1,8 millionar kroner i støtte. No takkar Rognstad Kulturrådet, og seier til Vårt Land:

– Summen vi søkte om er noko avkorta, men no er eg superhappy. Dette er nok til å garantere for at vi kan dra ut på tur, og det er det viktigaste for oss akkurat no.

Første konsert ut er søndag 29. november i Hov kyrkje i Søndre Land.

