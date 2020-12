London-teatera må stengje igjen – etter å ha gjenopna tidlegare i desember

kultur

Tysdag vart dermed siste natt med framsyningar før ein ny lockdown trer i kraft onsdag.

Fleire hadde investert tungt i sosialt distanserte juleframsyningar, melder The Guardian. Det er innføringa av nivå 3 i koronatrinnsystemet som gjer at teatera må stengje igjen.

– Etter tysdag kveld har vi inga aning om når teatera får lov å opne igjen. Det er ein julefiasko, seier den kjende teaterprodusenten Cameron Mackintosh, medan kollegaen Sonia Friedman seier at dette er noko bransjen ikkje toler etter «eit brutalt år».

The Society of London Theatre uttaler at avgjerda var «øydeleggjande nyheiter for den verdsleiande teaterindustrien i byen» og at det vil innebere «katastrofale økonomiske problem» for Londons mange teater, produsentar og tusenvis av teatertilsette.

