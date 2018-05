Ferguson ute av koma, sit oppreist og snakkar

sport

Avisa skriv at Ferguson sit oppreist og snakkar på Salford Royal Hospital, men oppgir ingen kjelder.

Den tidlegare Manchester United-manageren vart laurdag hasteoperert etter å ha blitt ramma av ei hjernebløding. Operasjonen skal ifølgje Sky News ha vore vellykka, men den kjende manageren ligg framleis på intensivavdelinga.

Ifølgje BBC skal Ferguson dei siste dagane før sjukdommen slo ut, ha sagt at han ikkje følte seg heilt i slag.

Det blir antyda at det kan ta lang tid før managerlegenda eventuelt blir friskmeldt igjen etter hjerneblødinga.

Den 76-årige skotten var manager i Manchester United frå 1986 til 2013 og førte klubben til blant anna 13 seriemeisterskap, fem FA-cupsigrar, fire ligacupsigrar og to sigrar i meisterligaen.

Ole Gunnar Solskjær spelte fleire sesongar under Ferguson. Molde-trenaren snakka med NTB etter 2-2-kampen mot Sarpsborg i Eliteserien måndag.

– Du kryssar fingrane, du kryssar alt du har. Ein veit at han (Ferguson) kjempar for livet. Han har vore ein vinnar heile livet. Eg kryssar fingrane for at han vinn denne kampen også, sa tidlegare United-spiss Solskjær til NTB.

Solskjær fortalde at han har sendt melding til Ferguson og familien.

