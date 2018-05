Kviterussland sparka trenaren midt i hockey-VM

sport

Det opna med 0–5 for Sverige. Deretter vart det 2–6 for Frankrike og 0–6 for Russland. 2–17 i målforskjell gjorde at forbundet tok affære.

– Dette er ei avgjerd som vi kom fram til saman, heiter det i ei fråsegn frå forbundshald.

Dave Lewis er ein trenar med lang fartstid. I starten av 2000-talet var 64-åringen hovudtrenar i blant anna Detroit Red Wings og Boston Bruins.

Assistenttrenar Sergej Pusjkov tar over trenaransvaret ut meisterskapen.

Kviterussland ligg sist i gruppe A og møter Sveits i neste kamp.

(©NPK)