Vårflaum skaper trøbbel for Tour of Norway

sport

16. mai startar årets utgåve av rittet, og nettopp opningsetappen frå Svelvik til Horten er spesielt utsett for påverknad frå vassmassane i Drammenselva, skriv procycling.no.

Avslutningsetappen med målgang på Lillehammer kan på si side bli ramma av Glomma og Gudbrandsdalslågen.

– Prognosane vi har for første etappe seier at ein del av Mjøndalen kjem til å liggje under vatn og dermed ikkje vere farbar, seier Anders Linnestad, teknisk direktør i Tour of Norway.

– Det er litt usikkert korleis Glomma ser ut om ei veke, og korleis området i Gudbrandsdalslågen vil vere. Det er høg vasstand tett på løypa på etappe fem. Derfor ser vi på alternative ruter der også. Det er utfordrande at vi no plutseleg må finne nye vegar som fungerer med tanke på oppsett skjema. Rutene har vi saumfare og evaluert grundig. Å måtte finne nye på kort varsel er ikkje enkelt, held han fram.

Tour of Norway blir arrangert i tidsrommet 16. til 20. mai.

(©NPK)