Ajer har skrevet under for fire år nye med Celtic

– Eg ville bli her i Celtic, og takk og pris så ville manageren og klubbleiinga ha meg, sa Kristoffer Ajer til nettsida til klubben.

– Eg er nøgd med å ha skrive under ein fireårskontrakt. Eg var aldri i tvil når moglegheita dukka opp. Eg kunne ikkje vore meir nøgd og eg gler meg for å vera her i mange år, sa han.

– Eg er nøgd med å vera ein del av ein av dei største klubbane i verda. Det betyr mykje for meg. Eg veit at eg har ei framtid i klubben, og eg har utvikla meg så mykje her allereie takka vera manageren, leiinga og spelarane. Eg vil halda fram å utvikla på den måten eg har gjort, seier 20-åringen.

Ajer er fødd og oppvaksen i Lillestrøm, men flytta i ung alder til Start. Sidan 2016 har han vore ein del av den skotske storklubben, men var sist sesong på utlån i Kilmarnock.

Denne sesongen har han totalt spelt 30 kampar i den kvite og grønstripete trøya.

