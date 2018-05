Kane med tidleg utfordring til Salah neste sesong

sport

Tottenham-spissen Harry Kane kastar hansken og utfordrar Premier Leagues toppscorar Mohamed Salah.

den egyptiske spissen til Liverpool stoppa på 32 mål på 38 kampar, mens Kane som har vore toppscorar i Premier League dei to siste sesongane stoppa på 30.

Harry Kane scora to mål i 4-5-tapet for Leicester søndag. Tottenham- og England-spissen har aldri scora fleire seriemål i ein og same sesong, men måtte sjå Salah to mål framfor seg på den attraktive lista.

– Mo har gjort det bra denne sesongen og han fortener det. Han fortener toppscorartittelen. Eg ser fram til å kunna konkurrera om tittelen også neste år, sa Kane.

Kane har fått kraftig medfart på sosiale media etter at han blei kreditert for eit mål mot Stoke som Christian Eriksen scora.

– For meg handlar det om å gjenta det år etter år. Dette er den fjerde sesongen min og det er første gongen eg scora 30 mål. No handlar det om å scora 30 dei to eller tre neste sesongane, sa Kane.

(©NPK)