Ørn bekymra over kutt frå Grande

sport

Stein Ørn, som mest kjent som trenar for stesonen Alexander Kristoff, er ikkje nådig i sin kritikk etter at kulturministeren har gitt Tour des Fjords betydeleg mindre pengestøtte berre to veker før rittet skal arrangerast.

– Eg er djupt bekymra for det som no har skjedd. Det gir inntrykk av at statsråden bør sette seg betre inn i kva som er realiteten for norsk sykkelsport, seier Ørn til VG.

Ørn er ved sida av å vere trenar for Kristoff svært sentral i sykkelmiljøet i Rogaland. Han meiner avgjerda om å kutte 950.000 kroner i den statlege overføringa til Tour des Fjords slik at Ladies Tour of Norway kan få meir, er svært uheldig.

Kulturministeren tar ikkje frå dei rike og gir til dei fattige. Ho tar frå dei fattige og gir til andre fattige, argumenterer Ørn.

– Desse ritta er avhengige av føreseielege løyvingar. Då kan ein ikkje ta bort éin million kroner eit par veker før rittet skal arrangerast, utan at det er gitt nokon signal om dette i forkant, seier han.

Storrittet i nord, Arctic Race of Norway, får 15 millionar kroner i støtte. Dei andre store sykkelritta i Noreg må dele ein pott på fem millionar kroner årleg frå kulturdepartementet.

Det er fordelinga av denne potten som er blitt endra på rett før Tour des Fjords: Totalen er den same, men kvinnerittet i Halden får meir, mens herrane får mindre.

(©NPK)