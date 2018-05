18 skadd under Iniesta-intervju

sport

Barcelona-spelaren kom sjølv uskadd frå episoden som skjedde på det kommunale fotballanlegget i den spanske storbyen. Eit produksjonsselskap skal ha bygd tribunen, slik at tilskodarane kunne vera til stades under intervjuet.

Ifølgje lokale styresmakter i Barcelona blei 11 personar, inkludert to barn, sende til sjukehus for å få behandling for skrubbsår. Dei sju andre skadde fekk behandling på staden.

– Etter den skremmande episoden vi opplevde denne morgonen, vil eg gjerne senda ei støttemelding til alle som var til stades. Eg håpar at dei som blei skadde blir friske igjen så raskt som mogleg, skreiv Iniesta på Twitter etter episoden.

Den spanske fotballveteranen er eit ynda intervjuobjekt om dagen på grunn av avgjerda om å forlata Barcelona etter inneverande sesong.

I eit radiointervju måndag offentleggjorde midtbaneeleganten også at han gjev seg på landslaget etter VM-sluttspelet i Russland i sommar.

(©NPK)