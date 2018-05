Eirik Myhr Nossum overtar som landslagstrenar i langrenn etter Tor Arne Hetland

sport

Nossum har vore assistent under Tor Arne Hetland i dei to siste sesongane. Hetlands kontrakt gjekk eigentleg ut neste sesong, men sterk intern misnøye gjorde at Hetland ikkje fekk fullføre denne.

Dermed endar kabalen med at Nossum rykker opp som sjeftrenar, og stillinga som Nossums assistent blir lyst ut.

Nossums namn dukka tidleg opp som ein mogleg erstattar for Hetland, og han sjølv la ikkje skjul på at han hadde ambisjonar.

– Eg har sagt at éin av mine ambisjonar i mitt trenarvirke er å ein gong vere hovudtrenar for eit lag. Samtidig er eg audmjuk i forhold til at det finst mange frykteleg gode trenarar. Eg har også trivest veldig godt i den rolla eg har hatt. Men sagt på ein annan måte, så søkjer eg på stillinga, sa trønderen i eit intervju med NTB 24. april.

Trass i sine unge alder, så har Eirik Myhr Nossum lang fartstid i skimiljøet.

Han var i ei årrekkje trenar i Lyn ski, og han har også vore både altmoglegmann og personleg trenar for Petter Northug i dei to første sesongane Northug stod utanfor landslaget.

Eirik Myhr Nossum er utdanna ved Noregs idrettshøgskole og har ein mastergrad i idrettsfysiologi.

