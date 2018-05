sport

Midtbaneeleganten seier at det ikkje blir fleire landskampar for Spania «viss det ikkje skjer noko spesielt».

Iniesta scora vinnarmålet då Spania blei verdsmeistrar i 2010. Han var også ein viktig brikke då Spania blei europameistrar i 2008 og 2012.

34-åringen sa sist månad at han også gjev seg med fotball for Barcelona etter denne sesongen. Det er ikkje kjent kor han spelar neste sesong, men han har sagt at det blir for ein ikkje-europeisk klubb.

(©NPK)