Lundby får endeleg lov til å hoppe langt

Det bestemte hoppkomiteen i FIS under sitt møte i Hellas tysdag. No gjeld same regel for begge kjønn.

– Vi treng ikkje lover for fortida. Vi må lage reglar for framtida, sa Bertil Pålsrud, Noregs representant i hoppkomiteen.

No skal vere opp til dei forskjellige arrangementskomiteane å sette lengda på bakkane.

Forkjemparar for regelen har tidlegare argumentert med at hopp i stor bakke utgjer ein større helserisiko for kvinner enn menn.

Inggard Lereim, som sit i FIS' medisinske komité, la fram ein studie som viste at det er inga medisinsk forsking som seier at det er nokon forskjell mellom kjønna på dette området.

Førre sesong fekk kvinnene berre hoppa i storbakken i Lillehammer (HS140) og i Holmenkollen (HS134).

Neste sesong vil det bli arrangert ni renn for kvinner i stor bakke. Verdscupfinalen går i blant anna i stor bakke i russiske Tsjajkovskij.

I dei norske renna i Raw Air-konkurransen i Holmenkollen, Lillehammer og Trondheim er det stor bakke som gjeld for Lundby & co.

Under verdscupopninga i Lillehammer skal det hoppast to renn i HS98 og finalen går i storbakken (HS140).

