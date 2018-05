Hetlands vidare rolle i Skiforbundet ikkje avklart

sport

Det bekrefta sportssjefen for langrenn Vidar Løfshus overfor NTB.

– Situasjonen rundt Tor Arne er ikkje avklart anna enn at han har ein kontrakt, og så prøver vi å finne gode løysingar for han internt her. Så får vi sjå kva det blir til slutt, sa Løfshus.

– Er han tilbode sluttpakke?

– Det har ikkje vore noko snakk om det. Det har berre vore diskutert fram og tilbake om andre typar jobbar i langrenn som kan vere aktuelle. Dette får han tenkje på, og vi vil ikkje ta forhasta avgjerder, sa sportssjefen.

Tysdag vart ikkje overraskande Eirik Myhr Nossum presentert som Hetlands arvtakar som landslagstrenar for allround menn. Det var ganske tidleg klart at Hetlands høgrehand denne sesongen var ein heit kandidat for landslagsleiinga.

– Han har vore ein god kandidat og etter å ha silt ut alle søkarane og snakka med Eirik så fann vi ut at det var eit godt val, sa Løfshus.

Han og Nossum hadde også tysdag møter med Olympiatoppen med tanke på arbeidet som skal gjerast framover. Sesongen 2018/19 har VM i Seefeld som det store høgdepunktet.

– Vart det sett noka målsetting?

– Vi skal vere den beste nasjonen. Litt tørt og kjedeleg pleier eg å seie tre til seks gullmedaljar.

– Altså ingen målsetting ala Peter Mueller om at vi skal tapetsere pallen?

– He, he, vi gjorde jo det i Pyeongchang i eit renn og til dels også i Lahti, Vi skal vere beste nasjon og då må vi ta dei tre-fire-fem-seks gulla. Då er vi på målsettinga i alle fall.

