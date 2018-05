Toppidrettssjef Øvrebø fortset til 2022

sport

– Eg er svært glad for å oppleve den tilliten det er å få fortsette i jobben som toppidrettssjef i fire nye år. Det er store oppgåver som ventar oss og det er eg audmjuk overfor. Ansvaret med å leie Olympiatoppen er svært motiverande fordi det er den beste staden å vere dersom ein er opptatt av toppidrett og utvikling. Og det er eg, seier Tore Øvrebø.

– Vi har valt å forlenge Tore Øvrebøs tilsetting som toppidrettssjef i fire nye år. Olympiatoppen har under Øvrebøs leiing levert i samsvar med den toppidrettsstrategien som vart lagt i 2014, seier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

Øvrebø starta i jobben i 2014.

– Gjennom strukturen på Olympiatoppen og eit nært samarbeid med særforbunda, har Øvrebø oppnådd dei mål og resultat ein har sett for toppidretten i perioden. Seinast gjennom fantastiske resultat i Dei Olympiske og Paralympiske leikar i Pyeongchang i vinter. Øvrebø er ein lagspelar for organisasjonen og jobbar bevisst etter dei verdiane som norsk idrett står for, fortset Kvalevåg.

