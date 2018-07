Hauge trur norske dommarar er avhengige av VAR for å få dømme meisterskap

sport

– Eg er nesten sikker. Utan VAR i norsk fotball vil det nok vere uaktuelt å dømme i framtidige EM og VM. Då blir dommarar med VAR-erfaring frå sine heimlege ligaer prioritert, seier Terje Hauge til NTB og understrekar at det ikkje bør sette ein stoppar for norsk dømming i europeiske klubbturneringar.

Ingen eliteseriedommarar fekk tillit i VM i Russland. Det var første gong videoassistert dømming blei testa ut i ein stor meisterskap.

Svein Oddvar Moen er einaste nordmann med VAR-erfaring etter å ha dømt U20-VM i Sør-Korea i 2017. I slutten av juni uttalte han at den erfaringa ikkje var nok.

– Dei valde dommarar som har videodømming i ligaene dei dømmer i, sa Moen til NRK midtvegs i VM.

Positive dommarar

Dommarsjef Hauge meiner at norske dommarar vil vere godt førebudd dersom Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball vel å satse på VAR.

– Vi er «på» heile tida. Vi har følgt med og deltatt på workshops i regi av Fifa og oppretta ei eiga prosjektgruppe. Det blir jobba med det faglege heile vegen. Kor mykje opptrening som krevst, kor mange dommarar vi trenger til kvar kamp og andre relevante spørsmål må på plass før ei innføring av VAR, fortel den tidlegare toppdommaren.

Hauge seier at alle norske toppdommarar har stilt seg positive til videodømming. No trur han det i stor grad vil vere eit spørsmål om kostnader. Det er estimert at VAR vil koste ein stad mellom 15–20 millionar kroner i året, ifølgje konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

Forbundet ser problematikken

Fisketjønn er tydeleg på at manglande VAR-erfaring er eit viktig element i det større bildet.

– Det er absolutt ein del av bildet vi må ta omsyn til, og eg må seie meg einig med Terje (Hauge). Vi såg ein klar tendens til at dei fleste dommarane under VM kom frå ligaer som allereie praktiserer VAR.

Fisketjønn poengterer likevel at kostnader ved investering og drift av VAR må dekkjast av eit spleiselag mellom NFF og norske toppklubbar.

– Det er absolutt eit viktig element. Fifa har økonomiske musklar som gjer det uproblematisk å innføre VAR. For norsk fotball vil det naturlegvis bli eit kostnadsspørsmål. Det er også derfor fleire av toppklubbane er positive, men avventande, seier han til NTB.

