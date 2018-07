Mix til sørkoreansk fotball

sport

Det stadfesta IFK Göteborg på nettstaden sin onsdag. Diskerud har spelt 57 A-lagskampar for IFK.

– Vi har heile tida visst om situasjonen og at Mix truleg kom til å forlate oss i løpet av sommaren. Sjølvsagt er det trist å miste ein veldig god spelar, seier IFKs Mats Gren.

Diskerud har dei siste dagane vore på besøk hos Ulsan. Han har blitt einig med den sørkoreanske klubben om ein overgang.

Mikkel Diskerud er eigd av City Football-group, som har kontrollen over både Manchester City og New York City.

Han har tidlegare spelt for Stabæk og Rosenborg her heime, men valde i si tid å spele landskampar for USA.

(©NPK)