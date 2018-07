Oxlade-Chamberlain ute heile neste sesong

sport

Det seier Klopp i eit intervju med nettstaden til Liverpool onsdag.

– Det følast ut som at no er eit passande tidspunkt å seie at «Ox» skal bruke kommande sesong på rehabilitering, sa Klopp.

Tyskaren la til at speletid på tampen av sesongen må sjåast på som ein «bonus».

24-åringen pådrog seg ein bandskade i kneet i meisterligamøtet med Roma førre sesong. Engelskmannen mista både meisterligafinalen og fotball-VM.

Oxlade-Chamberlain har ikkje fått nokon tilbakeslag etter operasjonen han gjennomgjekk. Alt har gått som planlagt, seier Klopp.

Grunnen til at klubben har venta med å gi ei oppdatering på tidsramma for skaden var at dei ville vente til førre sesong var lagt bak dei.

