Ronaldo spelar ikkje mot Real Madrid i treningskamp

Juventus skal delta i treningsturneringa International Champions Cup i sesongoppkøyringa. Der skal italienarane møte blant andre Ronaldos tidlegare klubb Real Madrid. Det skjer utan Juventus' nye stjernespelar, stadfestar klubben overfor ESPN.

Ronaldo vart offisielt presentert i sin nye klubb måndag denne veka. 33-åringen vil begynne treninga 30. juli.

Treningskampen mot Real Madrid vert spelt 4. august i Maryland, men då er Ronaldo på Juventus' treningsanlegg i Italia.

Klubben oppgir ikkje kvifor portugisaren ikkje er med til USA.

Ei årsak kan vere visumtrøbbel. Tysdag kom det fram at Manchester United-spelar Alexis Sánchez vart nekta visum til klubbtreningsleiren i USA. I februar fekk Sanchez ein vilkårsbunden fengselsdom på 16 månader for skattefusk i Spania. Ronaldo har fått ein tilsvarande dom på to år.

Juventus reknar med at Ronaldos første kamp blir den tradisjonelle vennskapskampen mot ungdomslaget til klubben, som vert spelt i Villar Perosa den 12. august.

Serie A-sesongen sparkast i gang 19. august.

