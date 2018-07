To mål av Norheim sikra J19-landslaget «flying start» i EM

sport

Andrea Norheim kjem frå Bryne og spelar for tida i svenske Piteå etter eit kort opphald i det franske storlaget Lyon.

Spania er regjerande meistrar for J19-lag, men det verkar som at denne årgangen ikkje er like sterke som den førre. Uansett var det ein solid start og fin skalp for dei utvalde til Nils Lexerød.

Den første halvtimen verka jamspelt med eit par gode moglegheiter til kvart av laga. Nærmast var dei spanske jentene. Johanna Aalstad Bækkelund fekk derimot blokkert skotet på veg mot det opne norske målet.

Så var det duka for Norheim i nokre minutt. Sophie Roman Hauge blei spelt igjennom, men ho stoppet plutseleg opp og finta vekk dei spanske forsvararane med manøveren, samtidig fann ho Andrea Norheim fri på kanten, og Bryne-jenta sette 1–0 sikkert.

Norheim auka til 2–0 frå straffemerket seks minutt seinare. Thea Bjelde blei felt av den spanske målvakta på veg igjennom. Kort etter hadde den norske målvakta Linn-Mari Nilsen ein flott inngrep etter eit spansk forsøk.

Det norske laget syntest å ha god kontroll utover i andre omgang og lèt aldri dei spanske jentene sleppe til i særlege gode posisjonar, slik at Nilsen fekk ein lettare jobb aller bakarst.

Noreg møter Frankrike laurdag og avsluttar gruppespelet mot Sveits torsdag. Dei to beste laga frå kvar av dei to gruppene går til semifinale.

Danmark, Tyskland, Italia og Nederland spelar i den andre gruppa.

