sport

Det norske paret tapte sine to kampar tysdag og onsdag blei det 0–2 for tyske Karla Borger/Margaretha Kozuch. Det blei 15–21 og 12–21. Dermed er dei to utslått av turneringa.

EM i Nederland blir spelt i byane Den Haag, Rotterdam, Utrecht og Apeldoorn.

I klassen for menn stiller Noreg med Anders Berntsen Mol og Christian Sandli Sørum og Mathias Berntsen og Hendrik Nikolai Mol.

Sørum/Mol vann opningskampen sin måndag, mens Berntsen/Mol gjekk på eit tap.

(©NPK)