Folkeavstemming om Beckhams stadionplanar

Ein kommisjon i Miami har lagt opp til at Beckhams stadionplanar skal vere eit eige punkt på stemmesetelen ved eit val 6. november.

Grunnen til spliden rundt Beckhams seinaste stadionplanar er at bygginga vil gå utover ein lokal golfbane.

Forslaget frå Beckham og forretningsgruppa hans inneber eit stadion som vil huse 25.000 tilskodarar. Stadionområdet skal etter planen også innehalde eit hotell, grønområde, kontor, restaurantar og 23 treningsbanar for barn og unge.

Stadionområdet er planlagt på området til Melreese Country Club, som er eit offentleg eigd golfanlegg. For at stadionplanane skal gjennomførast må Miami endre reglane for anbodskonkurransar for privat bruk av offentleg eigedom.

Berre viss forslaget går gjennom vil Miami forhandle med Beckham og gruppa hans om plandetaljane.

Onsdag presenterte Beckhams businesspartnar Jorge Mas ei løysing for golfbanen ved at golfarane kunne få ein driving range på området, i tillegg til tilgang på ein golfbane med 18 hol i nærleiken.

Det er estimert at Beckhams stadionprosjekt vil generere 11.000 arbeidsplassar over ni år, og dessutan sikre Miami rundt 360 millionar kroner i skatteinntekter. Prosjektet skal realiserast med drygt åtte milliardar kroner i private middel.

