Formel 1: Hamilton forlengde med Mercedes

Briten har vore Mercedes-fører sidan 2013. Det var venta at partane ville blei samde om ein ny avtale, og den er signert i forkant av Tysklands Grand Prix i Hockenheim søndag.

– Forlenginga har eigentleg vore ein formalitet sidan eg og (sportssjef) Toto (Wolff) sette oss ned og snakka om det i vinter, men det er godt å få signaturen på plass, offentleggjere det og kunne konsentrere meg om jobben min, sa Hamilton.

Han har vunne tre av dei fire VM-titlane som Mercedes-førar. Tidlegare køyrde han for McLaren, der han blei meister i 2008.

Hamilton var fram til torsdag på utgåande kontrakt og kunne teoretisk ha bytt arbeidsgivar ved sesongslutt, men lønsvilkåra hos Mercedes gjorde det urealistisk at andre ville hatt moglegheit til å lokke han vekk. Nå har han ein ny avtale som gjeld ut 2020-sesongen.

– Vi er på same bølgjelengde på og utanfor banen, og eg ser fram til å sikre endå fleire sigrar i åra som kjem, sa Hamilton.

Med 65 løpssigrar er han på 2.-plass bak Michael Schumacher, og han toppar allereie lista over førarar med flest kvalifiseringssigrar (76).

– Lewis er ein av tidenes beste førarar, men aller best liker eg at han alltid jobbar hardt for å bli betre og alltid stiller opp for laget og viser lojalitet til folka rundt seg, sa Wolff.

