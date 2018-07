Mixed laghopp på OL-programmet i 2022

sport

Mixed laghopp blei etterlyst under Pyeongchang-OL, og hopparane fekk gehør av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) onsdag.

– Norges Skiforbund og FIS har vore pådrivar for utviklinga av at kvinnene får fleire øvingar i hopp. Med dagens vedtak viser også IOC at kvinnene blir meir og meir likestilt innanfor hoppsporten, seier skipresident Erik Røste til NTB.

Big air blir OL-øving også for friskikøyrarane i neste vinter-OL

– Det var Noreg saman med New Zealand som innstilte på at big air skulle bli ny OL-øving før FIS-kongressen i Hellas i mai. Vi er derfor svært glade for at IOC tok opp dette på OL-programmet i 2022. Friski har i løpet av kort tid utvikla seg til å bli Norges Skiforbund si tredje største grein målt i talet på medlemmer. Denne idretten inspirerer ein ny generasjon. Det er derfor av stor betydning at big air blir ei olympisk øving, seier Røste.

Friskikøyrarane måtte nøye med seg slopestyle i Pyeongchang. Big air fanst berre på programmet for snowboardarane.

Utanom big air skal det også vere singelbob for kvinner. Det har også komme mixed-øvingar i skøyter kortbane, friski og snowboardcross.

Målet med dette er at det skal setjast rekord for talet på kvinnelege deltakarar i OL i 2022 i Beijing.

