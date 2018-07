Samanlagdleiar Thomas best opp Alpe d'Huez

sport

– Alpe d'Huez, mann! Eg er mållaus, sa Thomas til TV 2.

Thomas tok den andre strake etappesigeren. Han var to sekund framfor nederlandske Tom Dumoulin og tre sekund framfor franske Romain Bardet.

– Eg sa i går at dette rittet er skapt for meg, men det er så hardt at ein ikkje veit korleis kroppen vil reagere. Eg gjentar det eg sa i går, at eg framleis syklar for Froome, sa walisaren i gult.

Han auka samanlagdleiinga til 1.39 minutt framfor lagkameraten Chris Froome og 1.50 framfor Dumoulin. Froome blei nummer fire torsdag, slått med fire sekund.

Alexander Kristoff klatra til 2.-plass bak Peter Sagan i kampen om den grøne poengtrøya då fleire spurtarar måtte bryte rittet.

Kruijswijk-brot

Lenge var det nederlandske Steven Kruijswijk det handla om på etappen. Han hadde dryge fire minutt forsprang til feltet med den gule leiartrøya og Thomas då syklistane starta på stiginga og dei berykta serpentinarsvingane opp til Alpe d'Huez.

Kruijswijk er dessutan lagkaptein for Amund Grøndahl Jansen på LottoNL-laget.

Sky-laget med colombianske Egan Bernal, britane Thomas og fjorårsvinnar Froome køyrde hardt og prøvde å mørne Movistar-laget med colombianske Nairo Quintana i jakta på den nederlandske utbrytaren.

Italienske Vincenzo Nibali, som vann Tour de France i 2014 og var på fjerdeplass i touren, gjekk til angrep med 9,4 kilometer igjen til toppen. Quintana prøvde også å stikke, men blei raskt køyrd inn. Han måtte derimot sleppe då heimehåpet Romain Bardet sette fart på nytt i tet.

Dramatikk

Med fire kilometer til toppen kolliderte Nibali med ein uforsiktig tilskodar i kaoset. Thomas blei også hindra, mens Froome tok igjen nederlendaren 3,4 kilometer frå toppen. Det verka likevel ikkje som om Froome hadde same fart på pedalane som når han er på sitt beste.

Plutseleg var det fem syklistar som sat og såg på kvarandre. Det var Froome, Thomas, Bardet, Tom Dumoulin og spanske Mikel Landa.

– Eg trudde eg ikkje ville ha nokon sjanse, men eg følgde Bardet og Dumoulin, sa Thomas.

– Utruleg kjedeleg med Nibali, la han til om episoden der Nibali blei hekta av.

