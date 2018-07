Kampen mot kiloa skal få Magnus Moan lenger ned i hoppbakken

sport

Den meritterte 34-åringen står utanfor A-landslaget før Seefeld-VM. Han har vore gjennom ein tre veker lang og tøff treningsperiode i italienske Livigno.

– Eg har trent smart, men lege på limit for kva foten toler etter operasjonen i april. Eg har hatt ein klar plan. Den første veka låg eg over 25 treningstimar, dei to neste på 22 og 23 timar. Det har gått i rulleski og to lange sykkelturar. Ein til Stelvio og ein til St. Moritz. Eg har hatt fire hardøkter. Det kan høyrast lite ut, men dei har vore i 2.45 timar. Det er lange økter for å få mengd og påverknad på hjarte og lunger, seier Moan.

Vaknar med smerter

Kvar morgon merker Moan at han i vår måtte igjennom ein operasjon i ankelen.

– Eg må ha i bakhovudet at eg tyner foten til det ytste. Eg har framleis til gode å vakne utan smerter. Eg føler at eg har kontroll. Det er ingen dagar der eg vaknar og ser på foten at eg må ta det med ro, men eg kjenner at foten enkelte dagar er veldig sliten. Eg har ikkje tid til å liggje i ro med foten. Då gjer eg heller aktivitet som eg føler og veit at foten toler, seier trønderen.

Etter langrennsfokus i Italia handlar det meste om hopp når Moan snart kjem heim frå familieferie.

– Eg har framleis ikkje hoppa meir enn fire hopp på ei økt. Når eg nærmar meg hopp tre og fire, blir det ein del smerter rundt ankel og hæl. Det er framleis litt hovent og hoppskoen er trong. Skoen klemmer og det blir smerter. Eg håpar det byrjar å sleppe meir og meir. Eg treng tid etter det som var ein ganske kraftig operasjon. Det er ingen tvil om at foten må få tid, seier Moan.

Første konkurranse for sesongen blir 16. august under Toppidrettsveka i Knyken.

Vann og kavring

Moan har lenge poengtert at det er i hoppbakken han må ha framgang for å kunne konkurrere med dei aller beste.

– Med det vekthysteriet som er, må eg jobbe hardt med vekta. Det er noko eg må prioritere. Og det gjer eg. Det blir den største endringa eg gjer. Eg må ned så lågt som mogleg i vekt, men samtidig ha kontroll og energi til å stå ein 10 kilometer, seier Moan.

– Det er nye BMI-reglar for kva du må vege samanlikna med skilengde. For min del kan eg vege 74,6 kilo med utstyr. Det betyr at kroppen kan liggje på rundt 72,5. Klarer eg det, har eg gode føresetnader. Då er det ikkje vekta som skal øydeleggje. No ligg eg på 75 kilo, seier kombinertveteranen.

– Det høyrast ut som du er litt kjedeleg å reise på ferie med for familien?

– He he. Eg har vore flink i lang, lang tid. Det er noko når du drar på åra, for før åt og drakk eg det eg ville. Det kan eg ikkje gjere lenger. No blir det vatn og kavring framover. Ingenting er forbode, men med sunn fornuft, seier Moan.

