Handball: Dansk stortrenar blir Molde-trenar

Ho seier til dansk TV 2 at Molde for nokre veker sidan ringde henne og at magekjensla hennar ikkje var heilt på plass da. Klubben kom derimot tilbake med eit nytt tilbod som ho ikkje kunne seie nei til.

– Kva seier du til å hjelpe oss til å vinne serien? Da svarte eg ja med det same, sa ho.

– Det er ein flott stad og godt å vere tilbake i treningshallen, og det er spelarar i klubben som er svært treningsvillige, seier Thomsen, som tidlegare i år fekk sparken i den rumenske storklubben CSM Bucuresti.

Molde vart nummer ni i eliteserien for kvinner, men har lenge hatt store ambisjonar om å nærme seg dei beste laga som Vipers, Larvik og Storhamar.

Den 47 år gamle Helle Thomsen held òg fram som landslagssjef for Nederland. I desember i fjor førte ho nasjonen til VM-bronse. Året før leidde ho laget til EM-sølv etter å ha tapt for Noreg i finalen.

I 2014 hadde ho ansvaret for Sverige som tok bronse i EM.

