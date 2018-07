Noreg møter England i duell om plass i U20-VM

sport

Det blei klart etter dei siste gruppekampane under G19-EM i Finland måndag. England toppa gruppe B etter to rundar, men fall ned til tredjeplass og rota bort semifinalebilletten etter eit brutalt 0–5-tap for Frankrike.

Lyon-talentet Amine Gouiri scora to av måla som bidrog til å sende det franske laget vidare framfor engelskmennene.

Sundag fekk Noreg semifinaledraumen knust. Det skjedde etter 1–1 mot Italia. Erling Braut Håland scora frå straffemerket, men Moise Kean utlikna i det 83. minutt. Det vippa Noreg ned til tredjeplassen i gruppe A.

Kamp torsdag mot England blir spelt i Seinäjoki klokka 12.

– Vi har gode sjansar i playoffen. Det handlar om å vinne den og komme oss til VM. Dit vil vi alle mann, sa Noreg-kaptein Leo Skiri Østigård til NTB sundag kveld.

Europa får med seg seks lag til U20-VM i Polen i mai og juni neste år. Fem av laga er allereie kvalifisert: Polen, Italia, Portugal, Ukraina og Frankrike.

Noreg har ikkje deltatt i U20-VM sidan 1993.

(©NPK)