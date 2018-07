Ny RBK-trenar: Ikkje eit problem at spelarane vil ha tilbake Ingebrigtsen

sport

Før treningsstart møtte nederlendaren, som torsdag fekk tilbod om å gå inn som mellombels Rosenborg-trenar, spelarane for første gong.

Eitt av temaa der var, ifølgje Adresseavisen, pressemeldinga som spelarane fredag sende til NTB. I den gjekk dei ut mot avgjerda i RBK-styret om å sparke Ingebrigtsen og bad om han har fekk jobben tilbake.

Til avisa seier Coolen (51) at spelarane er i sin fulle rett til å meine det dei vil, og at han ikkje har problem med at dei ønskte å få Ingebrigtsen tilbake.

– Men det har ingenting med meg og spelarane å gjere. Eg føler dei kjem til å gjere sitt beste for klubben, supporterane og laget framover, seier han.

Den uhyre viktige bortekampen onsdag mot Celtic var òg eit tema på møtet. Til Adressa seier Coolen at han ikkje garanterer at laget går ut i klassisk 4–3–3.

– Det kan skje, men det er eit tema eg må snakke med spelarane om måndag.

I tillegg til Ingebrigtsen fekk òg assistenttrenar Erik Hoftun sparken. Måndag arrangerer ein del av supporterane ei markering for trenarane utanfor Lerkendal stadion.

