Ruud klatrar på verdensrankinga etter Båstad-bragd

Ruud stod for den største bragden sin så langt i tenniskarrieren da han slo den da 39.-rangerte David Ferrer i Båstad-turneringa torsdag. Spanjolen var verdstrear så seint som i 2014, men vart kasta ned 23 plassar til ein 62.-plass etter exiten mot Ruud.

Båstad-turneringa tok slutt i kvartfinalen mot 28.-mannen på den ferske rankinga, Richard Gasquet, for Snarøya-guten. Ruud vart likevel rikeleg lønna for innsatsen på rankinga.

Allereie måndag kan Ruud sørgje for at han gjer eit nytt byks på lista. Nittenåringen skal prøve seg mot Diego Schwartzman i den første runden i ATP-turneringen på grus i Hamburg. Schwartzman er for tida rangert som nummer tolv i verda og blir den høgast rangerte spelaren nordmannen har møtt så langt i karrieren.

Topp ti på verdensrankinga er uforandra sett bort frå at Dominic Thiem og John Isner har bytt plass, slik at austerrikaren er nummer åtte, mens Isner fell til ein niandeplass. Rafael Nadal er framleis nummer éin i verda følgt av Roger Federer og Alexander Zverev.

